Les archives judiciaires progressivement numérisées

Les affaires pénales pourront désormais être digitalisées et le papier ne sera donc plus nécessaire. Les archives pourront être numérisées par la même occasion. L'espace de stockage des cours, tribunaux et parquets pourra donc être réduit, tout comme le travail manuel des archives.

Les archives existantes ne seront pas numérisées. Mais, compte tenu de l'expiration progressive des délais de conservation - 30 ans pour les affaires d'assises, 20 ans pour les affaires correctionnelles - , des kilomètres d'archives papier existantes pourront donc être détruits.