Les avocats de la victime portent plainte pour négligence coupable

Ce n'est que lorsque la directrice a été avisée des faits que la hiérarchie est intervenue. La DG a rappelé, dans une communication diffusée mardi, que les violences étaient survenues alors que le personnel de la prison menait une grève de 48 heures. Les effectifs étaient donc considérablement réduits et les agents présents se concentraient sur leurs missions premières.

Me Sven Mary, qui défend la victime, constate que des fautes ont été commises et que son client aurait pu être soustrait à ses tortionnaires au moins 24 heures plus tôt. L'enquête devra déterminer qui est responsable pour ces fautes, ajoute l'avocat.

"Des ministres de la Justice ont dû quitter leur poste parce qu'un dossier avait été mal orienté, avec des conséquences dramatiques à la clé. Il n'est pas question de morts dans le cas qui nous occupe, mais une personne est décédée socialement et mentalement. C'est un légume", ajoute Me Mary.