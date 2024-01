Les avocats du Parlement européen soutiennent la procédure contre Eva Kaili

Les avocats du Parlement européen, partie civile dans ce dossier, ont pour leur part communiqué leurs conclusions aux autres parties mercredi. Pour eux, d'une part, l'immunité "n'est en aucun cas un privilège personnel accordé au membre du Parlement et ne le met pas au-dessus de la loi", et d'autre part, elle ne "s'applique pas à la phase de l'enquête pénale, mais uniquement à la procédure au fond". Ce dernier point est capital, alors que le parquet fédéral avait fait le choix prudent, en début de procédure, de ne pas poser d'acte d'enquête contre Eva Kaili ni aucun autre député européen, avant que le flagrant délit du 9 décembre 2022 lui délie les mains.

Ils considèrent aussi que la non-levée d'une immunité est un "obstacle à l'exercice de l'action publique et non pas une cause d'irrecevabilité" et, par là même, qu'aucun acte d'enquête ne doit être écarté.