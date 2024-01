Les Basse et Moyenne Semois ainsi que la Dendre en alerte de crue

Au vu des précipitations mesurées et des prévisions météorologiques, les seuils d'alerte de crue de la Dendre et ses affluents devraient être atteints dans le courant de l'après-midi de ce mardi, indique en milieu de journée le service d'hydrométrie de Wallonie. Pour la Basse Semois, la Moyenne Semois et leurs affluents, ils devraient être atteints dans les journées de mercredi ou jeudi.