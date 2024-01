Les centrales d'urgence 112 et 101 difficilement joignables dans certaines provinces

Les centrales d'urgence 112 et 101 étaient difficilement joignables mardi dans plusieurs provinces en raison d'un souci technique sur le réseau Proximus, indique la Direction générale Sécurité civile du SPF Intérieur.

"Nous rencontrons actuellement des problèmes sur notre réseau, avec un impact potentiel sur l'émission et la réception de vos appels mobiles/fixes et vos données mobiles", explique l'opérateur sur X, anciennement Twitter.

"Il est possible que les personnes qui veulent contacter le 112 ou le 101 doivent essayer à plusieurs reprises. Proximus met tout en œuvre pour résoudre le problème au plus vite", explique la DG.

Un porte-parole du groupe précisait qu'une minorité des appels, quelque 30%, ne pouvaient pas directement être effectués. "Nous observons une amélioration cette dernière demi-heure et cela va dans la bonne direction", expliquait-il vers 15h00. "Mais il est possible que des gens qui essaient d'appeler ne parviennent pas à joindre immédiatement leur interlocuteur et doivent s'y reprendre à plusieurs reprises."

L'entreprise se penche sur la cause du problème.