Les co-prévenus de Van Langenhove plaident l'acquittement ou une peine alternative

Le parquet a requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Gand, une peine de deux ans de prison, éventuellement avec sursis, et des amendes à l'encontre de Dries Van Langenhove pour infraction à loi sur le racisme et le négationnisme et pour port d'armes, dans le cadre du groupuscule d'extrême-droite Schild & Vrienden. Avant même la prise de parole du ministère public, il avait annoncé qu'il ferait appel, estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un procès équitable. Son avocat a gardé la même ligne dans l'après-midi.