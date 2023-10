Les derniers témoins auditionnés par la cour

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, mardi, les derniers témoins dans le cadre du procès de Mickaël Van Haute, accusé du meurtre et du viol de la fille de sa compagne, alors âgée de 22 mois. Les faits ont été commis à Frameries la nuit du 1er au 2 février 2021.

Selon sa première compagne, avec laquelle il a vécu huit ans, l'accusé buvait et se droguait déjà. Il pouvait se montrer violent, la séquestrant notamment au moment de leur rupture. D'après elle, son partenaire pouvait aussi avoir bon cœur.

La mère de l'accusé a affirmé avoir rencontré de nombreuses difficultés avec son fils dès son plus jeune âge. Elle était fréquemment contrainte de se rendre à la police en raison des actes délictueux commis par ce dernier. Selon elle, son fils aurait dû être incarcéré plus tôt. En retour, l'accusé reproche à sa mère de l'avoir expulsé de son domicile. Il a ensuite trouvé refuge chez son père, un homme à la fois alcoolique et violent.