Les deux inculpés dans le dossier de l'enlèvement d'Orlan Mélon sont toujours détenus

Le lendemain de son enlèvement, le véhicule sera retrouvé sur un parking situé entre la rue Cornu Champs et la rue Freddy Terwagne à Loncin (Ans).

Contacté par l'agence Belga, le parquet de Liège affirme que la victime n'a toujours pas été retrouvée. "Le juge d'instruction ne veut communiquer aucune information car plusieurs pistes sont actuellement exploitées," explique la première substitut au parquet de Liège, Catherine Collignon.

La personne qui l'accompagnait dans la voiture au moment de son enlèvement et une autre personne ont été interpellées. Les deux hommes sont tous les deux inculpés pour détention illégale et arbitraire. L'un comparaîtra lundi devant la chambre du conseil, tandis que l'autre comparaîtra dans 15 jours. Les deux inculpés et la victime sont également suspectés d'être impliqués dans une culture de cannabis à Houffalize.