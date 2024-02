Les deux suspects de l'attaque fatale à une fillette de 11 ans à Merksem restent en prison

Les faits se sont déroulés en janvier 2023. Des individus ont tiré à l'aide d'une kalachnikov sur la porte d'un garage à Merksem, derrière laquelle se trouvait le logis d'une famille. Firdaous, la victime, a été touchée par l'une des balles et n'a pas survécu à ses blessures. Son père et deux de ses sœurs ont été légèrement blessés, et ont pu être soignés à l'hôpital.

Le parquet d'Anvers et la police judiciaire fédérale (PJF) ont ouvert une enquête pour assassinat et tentatives d'assassinat sur les trois autres membres de la famille présents le jour des faits.

Plus d'un an après, l'enquête a mené mardi dernier à trois perquisitions près de Malines et de Bruxelles. Pendant l'enquête, les analyses balistique et ADN ont permis de faire ressortir le profil d'une femme de 53 ans déjà signalée dans des dossiers criminels liés aux stupéfiants. Elle a été interpellée lors des perquisitions, ainsi qu'un Bruxellois de 21 ans en un autre lieu. Ces deux personnes avaient ensuite été placées sous mandat d'arrêt.