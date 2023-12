Les deux victimes de l'avalanche des Alpes du Nord sont une mère et un fils britanniques

Les deux personnes décédées dans une avalanche survenue jeudi dans le massif du Mont-Blanc dans l'est de la France sont une mère et son fils, des Britanniques qui skiaient en famille, encadrés par un moniteur dans un secteur hors-piste, a indiqué vendredi le parquet local.

La mère, âgée de 54 ans, et son fils de 22 ans, ont été retrouvés "ensevelis et décédés" lors de recherches qui ont mobilisé pendant près de cinq heures une vingtaine de secouristes, deux équipes cynophiles, un médecin et deux hélicoptères, a indiqué dans un communiqué Karline Bouisset, la procureure de Bonneville près de Grenoble.

Ils ont été emportés par une avalanche qui s'est déclenchée sur la commune de Saint-Gervais "vers 2.300 mètres d'altitude en secteur hors-piste", a-t-elle dit, précisant que le phénomène pouvait avoir été causé "par deux skieurs de randonnée qui se situaient en amont".