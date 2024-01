Les directeurs de prison proposent trois mesures pour lutter contre la surpopulation

Les directeurs de prison ont présenté au ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open VLD) trois mesures pour sortir le système pénitentiaire de l'impasse. Depuis jeudi soir (22 heures), une grève de 24 heures perturbe les prisons belges en raison du mécontentement des agents face à la surpopulation carcérale et au nombre croissant de cas d'agression.

Les prisons souffrent de surpopulation depuis plusieurs décennies. Selon les directeurs, cette situation conduit à des conditions de vie et de travail inhumaines, indignes d'un pays civilisé, et donnent régulièrement lieu à des condamnations européennes. Le problème ralentit également la mise en oeuvre de réformes majeures, affirment les directeurs de la prison dans un mémorandum.

Les directeurs de prison demandent donc que les personnes internées ne soient plus maintenues en prison. "Il n'est plus justifié d'enfermer des gens en prison en raison de leur maladie mentale", expliquent-ils. Ils réclament également le plafonnement de la durée de la détention préventive pour les faits moins graves, notamment le vol et les délits liés à la drogue.