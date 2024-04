Les douanes saisissent 2,5 tonnes de produits précurseurs de drogue à Bierset

Les douanes ont intercepté à Liège Airport quatre chargements de produits précurseurs de drogue importés illégalement de Chine. Au total, plus de 2,5 tonnes ont été saisies entre le 19 mars et le 28 mars, rapporte la RTBF mardi

Les "précurseurs de drogues" sont des substances chimiques nécessaires à la production de drogues de synthèse telles que les amphétamines, la MDMA (ecstasy) et la méthamphétamine (cristal meth).

Le parquet de Liège est saisi du dossier et confirme la saisie d'une tonne de précurseur PMK le 19 mars, la saisie d'une tonne du même produit en deux envois distincts le 25 mars et la saisie de 555 kilogrammes de BMK le 28 mars. Le BMK est un précurseur de l'amphétamine et de la méthamphétamine. Le PMK est utilisé pour fabriquer l'ecstasy.