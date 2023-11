Les enquêteurs débutent l'exposé en 1.500 diapos de leurs investigations exceptionnelles

Le 9 mars 2019, Hilal Makhtout a été enlevé à son domicile limbourgeois. Le trentenaire a été torturé jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, le 12 mars, dans le vide sanitaire d'une maison de vacances de Forzée. La raison de cette exécution est la disparition d'une certaine quantité de cocaïne et d'argent.

L'enquête a pris beaucoup de temps, notamment parce que les suspects avaient pris soin de faire disparaître leurs téléphones portables et toute trace de communication au moment des faits. Ces investigations hors normes ont ainsi demandé près de 27.500 heures de travail, soit l'équivalent de 22 personnes de la PJF Limbourg à temps plein durant une année complète. La police a ainsi analysé plus de 4.600 heures d'images de caméras de surveillance et mené 36 perquisitions, dressé plus de 1.250 procès-verbaux et saisi 812 pièces. Les enquêteurs ont en outre auditionné 340 témoins. Au total, ces investigations ont coûté environ 950.000 euros en frais de personnel.