Les enquêteurs sont venus présenter les devoirs devant la cour

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, lundi, le juge d'instruction et les policiers qui ont enquêté sur la mort de Christelle Montigny et Quentin Fanciullino, abattus de deux balles dans la tête, le 19 mai 2020, aux étangs de la Renardise à Thieu (Le Roeulx). L'accusé Salvatore Fragapane conteste être l'auteur du crime et prétend que Johan S. est le tueur.