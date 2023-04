Les fraudes par des prestataires de soins en nette augmentation

Le nombre de dossiers de fraude clôturés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et leur montant global ont doublé en un an, rapporte mardi L'Echo sur base de chiffres obtenus auprès de l'Inami.

Entre 2021 et 2022, le nombre de dossiers de fraude clôturés par l'Inami est passé de 43 à 81 et le montant de ces fraudes a plus que doublé, de 3,1 millions à 6,7 millions d'euros.

"Nous confirmons qu'il y a une nette augmentation du nombre de fraudes par les dispensateurs de soins, et que celles-ci se sont diversifiées et internationalisées", indiquent à L'Echo Erik Rossignol, directeur de l'information du service d'évaluation et de contrôles médicaux de l'Inami, et Patricia Bautmans, directrice du service régional Bruxelles-Brabant wallon.