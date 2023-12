Les livreurs de Deliveroo doivent être considérés comme des salariés, a établi la cour

La cour du travail de Bruxelles a tranché dans le dossier relatif au statut des livreurs travaillant pour la plateforme populaire de livraison de repas Deliveroo, a communiqué vendredi l'Union Belge du Transport (UBT-FGTB). La cour a suivi la thèse des livreurs, dont nombre d'entre eux sont des coursiers à vélo, et a dès lors établi qu'ils devaient être considérés comme des salariés de Deliveroo et non plus comme des collaborateurs indépendants de la plateforme. La cour a ainsi réformé le jugement qui avait été rendu en première instance par le tribunal du travail.