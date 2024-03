Les membres d'un important gang de trafiquants de drogue interpellés à Ostende

Les sections stupéfiants et FCU (Financial Crime Unit) de la zone de police d'Ostende ont identifié un important gang de trafiquants de drogue au cours de l'enquête. Au total, dix suspects ont été arrêtés lors de dix perquisitions à Ostende, ainsi qu'une autre à Jabbeke, au début du mois de mars. Deux véhicules, 14 kilogrammes de marijuana, 20 grammes de cocaïne et un peu plus de 68.000 euros en espèces ont été saisis au cours de l'opération.

Tous les suspects sont des hommes résidant à Ostende. Cinq d'entre eux ont finalement été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruges.