Les menaces en lien avec le terrorisme et l'extrémisme ont augmenté de 41% en 2023

Les menaces ont majoritairement été exprimées par téléphone, par e-mail ou par courrier anonyme. L'année précédente, elles étaient généralement proférées sur les réseaux sociaux et par le biais d'applications de messagerie, observe l'organisme.

Cette augmentation serait en grande partie liée au conflit israélo-palestinien et à l'attentat perpétré le 16 octobre 2023 dans la capitale, d'après l'Ocam. Depuis cet événement, le niveau général de la menace terroriste est passé de 2 à 3 sur une échelle de 4.

Un peu plus de la moitié des signalements (55%) ont été évalués comme représentant une menace faible, tandis qu'un peu plus d'un tiers ont été estimés d'un niveau moyen. Environ 7% des menaces ont, à un moment donné, été considérées comme graves. Une seule d'entre elles a été jugée très grave et imminente, à savoir l'attentat du 16 octobre 2023.

Comme en 2022, la plupart des signalements de menace étaient liés à la juridiction de Bruxelles, suivie d'Anvers, de Liège, de Gand et de Mons.

La grande majorité des menaces émanaient de profils isolés, c'est-à-dire d'individus qui entendent agir seuls. Par ailleurs, plus de 40% des menaces relevaient de l'extrémisme islamiste.