Les parties civiles heureuses d'un jugement qui "renforce la confiance en l'Etat de droit"

Les parties civiles dans l'affaire Schild & Vrienden sont très satisfaites du jugement rendu. "Il renforce la confiance dans l'État de droit", indique Kati Verstrepen, présidente de la Ligue flamande des droits de l'homme. Pour Jihad Van Puymbroeck, c'est "enfin la reconnaissance de ma souffrance et du calvaire que j'ai vécu pendant six ans".

La Ligue flamande des droits de l'homme s'est vu accorder 1 euro de dommages-intérêts et 225 euros de frais de justice. "Il s'agit d'une déclaration claire selon laquelle le racisme est inacceptable et que quiconque s'en rend coupable sera effectivement puni. C'est un message et un signal très importants. Il renforce la confiance dans l'État de droit. Le fait que la plainte pour négationnisme ait été acceptée nous rassure également", a souligné sa présidente Kati Verstrepen.

Jihad Van Puymbroeck s'est vu accorder 1 euro de dommages et intérêts provisoires par le tribunal. "Je suis soulagé et heureux. C'est enfin la reconnaissance de mes souffrances et du calvaire que j'ai enduré pendant six ans. Le juge a également parlé de la violence psychologique qui m'a été infligée et de la haine orchestrée en ligne. Je suis la seule victime à avoir été personnellement visée et attaquée".