Les parties civiles institutionnelles auront la parole mercredi

Mes Ciccarone et Venet concluront ensuite de concert la plaidoirie du collectif d'avocats dont l'intervention avait débuté mardi passé. S'ensuivront les prises de parole de plusieurs pénalistes de la partie civile extérieurs à ce groupe. Ceux-ci devraient plaider mercredi en fin d'après-midi et jeudi matin, avant de laisser la place aux avocats de la défense. Ces derniers ayant demandé un délai pour revoir leurs arguments, ils ne se lanceront cependant que mardi 20 juin.

Le cas de l'aéroport de Zaventem ayant déjà été présenté mardi, la journée de mercredi verra défiler les conseils de la Stib, de la SNCB, de l'État belge du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) et des forces de l'ordre.

Dix hommes sont accusés dans ce procès. Oussama Atar, présumé mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Un neuvième, Ibrahim Farisi, doit uniquement répondre de ce dernier chef.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti peu avant 08h00 à l'aéroport de Zaventem. Un peu plus d'une heure plus tard, une nouvelle explosion s'est produite dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés.