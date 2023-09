Les plaidoiries de la défense sur la peine s'achèvent lundi

Me Jonathan De Taye, conseil d'Ali El Haddad Asufi, clôturera les plaidoiries sur la peine, lundi matin, devant la cour d'assises de Bruxelles, au procès des attentats du 22 mars 2016. Les parties auront ensuite encore droit à un dernier "tour de table" pour répliquer et enfin la parole sera donnée aux huit coupables pour s'adresser une ultime fois à leurs juges, s'ils le souhaitent.

L'avocat d'Ali El Haddad Asufi prendra la parole pour une heure et demie environ, lundi matin, afin d'exposer aux jurés et aux juges de la cour son point de vue sur la peine juste à infliger à son client. À l'issue du prononcé du verdict de culpabilité, Me De Taye n'avait pas caché son mécontentement face à la décision rendue. El Haddad Asufi a été reconnu coupable d'avoir été co-auteur des attentats à Bruxelles, bien qu'il ait plaidé l'acquittement, affirmant n'avoir rien su des projets meurtriers de son ami Ibrahim El Bakraoui.

Les procureurs fédéraux auront ensuite la possibilité de répliquer aux arguments qui ont été développés par les avocats de la défense. Ces derniers auront à leur tour le droit de répondre aux procureurs. Les répliques se doivent néanmoins d'être brèves. Il n'est pas question de requérir ou plaider de nouveau. Des répliques sont destinées à contester un ou plusieurs points précis de l'argumentation de l'adversaire.