Les polices belge, néerlandaise et allemande cherchent à identifier les corps de 22 femmes

Les polices belge, allemande et néerlandaise lancent ensemble mercredi un appel aux témoignages afin d'identifier les corps de 22 femmes et jeunes femmes. Mise sur pied en collaboration avec l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, l'opération se nomme "Identify Me" et est soutenue par quelques femmes célèbres des pays participants comme Axelle Red ou Veerle Baetens.