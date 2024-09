Les pompiers bruxellois n'interviendront plus gratuitement pour les nids de frelons

Les frelons asiatiques, une espèce invasive en Europe, sont des prédateurs pour beaucoup d'insectes comme les abeilles, et représentent une menace pour la biodiversité. Ils peuvent également générer des problèmes de santé et de sécurité, pour les personnes allergiques, par exemple. Depuis 2019 à Bruxelles, Les pompiers sont donc sollicités pour éradiquer les nids.

Mais ces dernières années, le phénomène a pris de l'ampleur. "En 2023, nous avons reçu 776 appels pour des frelons asiatiques. Une charge de travail exponentielle", situe Walter Derieuw, porte-parole. Face à la forte proportion de nids peu problématiques et à l'impact incertain des destructions sur la vitalité des populations, la Région bruxelloise opte aujourd'hui pour une gestion de risques réfléchie et non plus pour une approche systématique.