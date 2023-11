Les pompiers de Bruxelles sauvent quatre personnes dans un squat en feu

"Les pompiers ont constaté, à leur arrivée, qu'il s'agissait d'un incendie pleinement développé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de quatre étages, squatté", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Deux personnes ont été évacuées via l'auto-échelle en façade avant, une personne a été évacuée via les escaliers et une dernière l'a été via un toit plat en façade arrière. Les maisons attenantes ont également été évacuées".

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a instauré un périmètre de sécurité pour permettre aux pompiers de travailler sans encombre. Elle a également aidé aux évacuations. Cinq policiers ont inhalé de la fumée en procédant à ces sauvetages. Ils ont été transférés à l'hôpital. C'est également le cas des quatre personnes qui ont été évacuées du bâtiment en feu.