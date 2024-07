Les pompiers ont sauvé un cheval tombé dans une piscine à Helchteren

"Nous avons sorti l'animal en pompant la plus grande partie de la piscine, puis en utilisant un escalier improvisé, composé de balles de foin et de panneaux OSB pour tirer progressivement l'animal vers l'extérieur. Le cheval était épuisé, mais n'est pas blessé. Après une courte vérification du vétérinaire, l'animal a pu être remis en pâturage. L'intervention a duré plus de quatre heures", a indiqué la responsable de la communication de la zone de secours, Karen De Smedt.