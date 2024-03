Les prisons d'Audenarde et de Gand décident aussi de ne plus accepter de nouveaux détenus

Le personnel des prisons d'Audenarde et de Gand (Nieuwe Wandeling) a décidé lundi de ne plus accepter de nouveaux détenus, selon le syndicat ACV Services publics. Cette décision fait suite à des actions similaires dans plusieurs prisons du nord du pays, en signe de protestation contre la surpopulation carcérale. Une situation identique est notamment observée dans les prisons de Hasselt, Anvers, Malines, Turnhout et Bruges, ainsi qu'à la maison d'arrêt de Louvain.