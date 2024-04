Les prisons limbourgeoises prennent le relais de la grève carcérale

Les prisons limbourgeoises de Hasselt et de Tongres ont débrayé mercredi, dans la suite du mouvement de grève national. À Hasselt, il y avait également un piquet de grève, a appris Belga auprès du syndicat chrétien.

Une grève d'une durée indéterminée est en cours dans les prisons belges depuis le lundi 1er avril à 22h00 pour protester contre la surpopulation carcérale et le manque de personnel. Afin de limiter l'impact financier sur le personnel pénitentiaire, la grève se déroule depuis cette semaine chaque jour dans les prisons d'une province différente en Flandre, et non dans toutes les prisons en même temps.

Lundi, une grève a eu lieu dans les établissements du Brabant flamand et de Bruxelles, suivie mardi par la Flandre orientale. Mercredi, c'était donc au tour du Limbourg.