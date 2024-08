Les procureurs révisent l'acte d'accusation contre Donald Trump

Le document qui contient les quatre mêmes chefs d'accusation que le précédent, émis le 1er août 2023, "traduit la volonté de l'accusation de respecter et d'appliquer les conclusions et instructions de la Cour suprême", a précisé dans un communiqué un porte-parole du ministère de la Justice, Peter Carr. Il faisait référence à l'arrêt inédit de la plus haute juridiction du pays le 1er juillet reconnaissant au président des Etats-Unis une large immunité pénale.