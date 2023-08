Les suspects de coups et blessures aux Gentse Feesten se sont rendus à la police

Les deux personnes soupçonnées d'avoir battu et blessé un homme de 36 ans et sa compagne lors des Fêtes de Gand se sont rendues à la police mardi à la suite de la diffusion d'un avis de recherche, a indiqué le parquet de Flandre orientale.

Les faits se sont produits le vendredi 21 juillet à 00h39. "Deux couples ont eu une altercation suivie d'une bousculade dans l'Onderstraat à Gand. Un homme âgé de 36 ans a été grièvement blessé et son pronostic vital est engagé", précisait l'avis de recherche. "Après les faits, les deux suspects sont partis en direction de la Belfortstraat." La victime, originaire d'Anvers, est sortie du coma il y a quelques jours.

Les inspecteurs recherchaient un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années. Le parquet de Flandre orientale a confirmé que le couple s'était présenté à la police locale de Gand vers 17h00 mardi soir. Tous deux ont été privés de leur liberté et sont actuellement interrogés. La police et le parquet n'ont pas souhaité donner plus d'informations, dans l'intérêt de l'enquête.