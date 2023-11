Les suspects d'un trafic d'être humains restent en prison

En mars, cinq Irakiens, dont deux enfants de quatre et sept ans, avaient été retrouvés dans un conteneur réfrigérant à Zeebrugge. A peine un mois plus tard, toujours dans le port brugeois, une famille irakienne, dont une femme et un enfant de trois ans, ont été découverts. Le convoi provenait de la région de Tournai et avait pour destination le Royaume-Uni.

L'enquête de la police de la navigation a révélé que la bande de trafiquants opérait depuis le parking de Froyennes, le long de l'E42. Deux Kurdes âgés de 34 et 40 ans y ont été appréhendés la semaine dernière et ont comparu mardi devant la chambre du conseil de Bruges.