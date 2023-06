Les syndicats de police en colère contre les propos de Macron et Borne

Les principaux syndicats de police ont exprimé mercredi leur colère et leur incompréhension après les propos du président français, Emmanuel Macron, et de la Première ministre, Élisabeth Borne, sur la mort d'un jeune de 17 ans, à Nanterre, à la suite du tir d'un policier.

Après Alliance, l'Unité SGP Police, Synergie officiers et Alternative police CFDT ont mis l'accent sur la "présomption d'innocence" dont doit bénéficier leur collègue et se sont émus des réactions des politiques à commencer par Emmanuel Macron et Élisabeth Borne qui, à leurs yeux, "ont déjà condamné" le policier mis en cause.

La garde à vue du policier suspecté du tir mortel, à la suite d'un refus d'obtempérer, a été prolongée mercredi.