Les témoins potentiels d'un triple meurtre à Kessel-Lo en 2022 recherchés par la justice

La police indique dimanche rechercher quatre personnes, potentiels témoins capables de donner de précieuses informations à propos d'un triple meurtre commis dans la nuit du 10 au 11 juin 2022 à Kessel-Lo. Les victimes --une femme âgée de 54 ans, son fils de 23 ans et un ami âgé de 47 ans-- ont été assassinées de plusieurs coups de couteau dans une habitation située Zavelstraat.

Dans le cadre de ce dossier, la police recherche quatre témoins potentiels, un promeneur et trois cyclistes.

Le promeneur circulait d'un bon pas sur le Bovenloweg. Il a le teint blanc, est de corpulence robuste et a les cheveux rasés. Il pourrait avoir un tatouage foncé à l'avant-bras droit. Il était vêtu d'un pantalon foncé, d'une veste foncée avec les manches retroussées et de baskets claires avec un dessin noir au centre et à l'arrière ainsi qu'une petite pièce réfléchissante à l'arrière. Il portait des écouteurs foncés.

Le premier cycliste est arrivé de la Platte Lostraat et a traversé la Zavelstraat vers 2h00 du matin. Peu de temps après, le deuxième cycliste a suivi le même itinéraire que le premier. Vers 3h30 du matin, un troisième cycliste a traversé la Zavelstraat jusqu'au croisement avec la Wolvenstraat. L'homme s'est retourné, a regardé son téléphone portable et a continué son chemin vers la Zavelstraat.

Il est aussi demandé aux personnes qui auraient été témoins d'agissements suspects de se manifester auprès des enquêteurs.