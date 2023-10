Les trois juges assurent formellement qu'ils ne se rétracteront pas

Hans Rieder, l'avocat de Van Langenhove, avait déposé mardi une requête en récusation avant le début de l'audience, non seulement contre le président du tribunal, Jan Van den Berghe, mais aussi contre les deux autres juges au procès. Il s'agit de trois requêtes distinctes qui seront traitées séparément. Les trois juges devaient répondre dans les 48 heures à la question de savoir s'ils se retiraient ou non, et ils ont entre-temps refusé de se retirer, en motivant leur décision. Par conséquent, la première chambre de la Cour d'appel de Gand devra statuer sur les demandes de récusation et l'affaire devant le tribunal correctionnel de Gand est reportée à une date indéterminée.

Me Rieder a poursuivi dans les demandes de récusation sur le point qu'il avait soulevé le mois dernier, arguant que le tribunal était illégalement constitué. Selon l'avocat, le juge Van den Berghe n'a délibérément pas siégé en chambre du conseil afin de pouvoir juger l'affaire au fond devant le tribunal correctionnel.