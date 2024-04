Les trois policiers carolos soupçonnés de corruption ont été libérés sous conditions

La chambre des mises en accusation de Mons a libéré sous conditions les trois policiers de Charleroi inculpés dans le cadre d'un dossier à l'instruction pour faux en écriture, détournement, abus de confiance, violation du secret professionnel, consultation illicite de banque de données et infractions à la législation sur les armes, a confirmé vendredi après-midi Me Michaël Donatangelo, l'un des avocats des agents mis en cause. L'un des policiers suspectés reste toutefois en prison dans le cadre du dossier ayant mené à la perquisition mortelle de Lodelinsart le 18 mars dernier.