Les trois victimes des coups de feu survenus à Forest sont hors de danger

Les services d'urgence se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont transféré les trois victimes à l'hôpital pour des soins supplémentaires. "Elles ne sont pas en danger de mort", a indiqué le parquet de Bruxelles mercredi après-midi.

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de mardi à mercredi, vers 01h00, sur la place Saint-Antoine à Forest. Une personne aurait tiré en rafale en direction d'un individu, touché à la cuisse, blessant au passage deux victimes collatérales. Une voiture et une habitation ont également été endommagées par les tirs.

Un périmètre judiciaire a ensuite été mis en place afin de préserver toutes les traces utiles à l'enquête. Un substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs, à savoir l'audition de témoins, l'analyse des images de caméras de vidéo-surveillance et l'intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Un juge d'instruction a ensuite été requis du chef de tentative d'assassinat et est descendu sur les lieux en présence du parquet et du médecin légiste.

Plusieurs médias rapportent que les coups de feu pourraient s'inscrire dans un conflit en cours entre plusieurs bandes de trafiquants de drogue, un raisonnement qui serait également confirmé par des sources proches de l'enquête. Un pistolet anti-émeute et une arme de guerre auraient été utilisés lors de la fusillade, tandis que des dizaines de douilles auraient été retrouvées sur les lieux de l'incident.