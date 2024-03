L'état de santé du policier grièvement blessé "reste préoccupant"

Malgré le décès du suspect, un dossier pour meurtre et tentative de meurtre sur les trois policiers a été mis à l'instruction "pour faire la lumière sur le déroulement des faits", a précisé M. Fiasse. "C'est le cas notamment lorsqu'une personne tue toute sa famille et se suicide ensuite. Dans le cadre des faits de Lodelinsart, qui plus est, la mise à l'instruction a eu lieu alors que le suspect n'était pas encore décédé", a-t-il détaillé. Des devoirs d'enquête seront prévus. Cependant, "compte tenu du décès du suspect, il est possible qu'en fin d'enquête, l'on décide de l'extinction de l'action publique", a-t-il souligné.

Interrogée sur la possible mise en place d'un hommage pour le policier décédé, la police fédérale a répondu "qu'il était encore trop tôt pour communiquer à ce sujet".