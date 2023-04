L'eurodéputé Marc Tarabella est sorti de prison

L'eurodéputé belge et bourgmestre d'Anthisnes Marc Tarabella (PS) est sorti de la prison de Marche-en-Famenne jeudi matin, a annoncé son porte-parole. Il avait été placé en détention le 11 février dernier - à Saint-Gilles d'abord puis à Marche-en-Famenne - dans le cadre du 'Qatargate', une affaire de corruption présumée au sein du parlement européen.

"Je suis soulagé de pouvoir rejoindre ma famille. Cette période a été une réelle épreuve. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont marqué leur soutien durant toutes ces semaines", a déclaré Marc Tarabella. "Je le répète: Je n'ai rien à me reprocher et je reste bien sûr à l'entière disposition des enquêteurs s'ils ont d'autres questions", a-t-il ajouté.

La chambre des mises en accusation de Bruxelles avait décidé, mardi, de permettre au député européen d'être détenu sous la modalité du bracelet électronique, ce qui signifie qu'il devra rester à son domicile. Professionnellement, il pourra reprendre les activités ne nécessitant pas de présence physique. Il redeviendra ainsi bourgmestre en titre d'Anthisnes, pourra réunir le Collège chez lui mais ne participera pas au conseil communal. Et au niveau européen, il pourra suivre en ligne les débats du parlement mais pas voter, le vote à distance n'étant plus possible depuis la fin des mesures liées au covid.