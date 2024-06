L'ex-animateur radio Sven Pichal renvoyé devant le tribunal correctionnel

La chambre du conseil d'Anvers a renvoyé lundi l'ex-présentateur radio de la VRT Sven Pichal devant le tribunal correctionnel pour détention et diffusion d'images de violences sexuelles sur des mineurs. L'information a été confirmée par le parquet d'Anvers.

En août, la police de la zone d'Anvers a été informée de l'existence d'images de violences sexuelles sur des mineurs. Une instruction judiciaire a suivi et cinq personnes ont été interpellées. Sven Pichal, l'acteur R.D.B. et son ancien assistant de production B.D., avec lesquels l'animateur radio aurait partagé du matériel montrant des violences sexuelles sur des mineurs, ont été placés sous mandat d'arrêt pour possession et diffusion de telles images.

B.D. a été condamné le 13 mai dernier par le tribunal correctionnel d'Anvers à huit ans de prison pour possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur des enfants et viol sur deux mineurs âgés de 14 et 16 ans au moment des faits.