L'histoire est tragique: deux personnes sont décédées dans une collision en Flandre, l'une des victime est la fille d'un pompier qui se rendait sur l'accident

L'accident s'est produit peu avant 20h, sur la N9 en direction d'Eeklo. Selon la police, deux véhicules transportant, pour l'un, deux occupants et, pour l'autre, quatre sont impliqués dans l'accident. Deux personnes sont décédées: une jeune femme de 21 ans dans le premier véhicule et un homme de 39 ans dans le second. Les quatre autres occupants se trouvent également dans un état grave, selon la police. Le parquet s'est rendu sur place et a requis une expertise en circulation. Des témoins ont également assisté à l'accident.

La jeune victime de 21 ans est la fille d'un pompier qui se rendait sur les lieux de l'accident, sans savoir que son enfant s'y trouvait. C'est ce qu'apprennent nos confrères de HLN de "sources officielles". Elle était également maman d'un enfant de 2 ans.