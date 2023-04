L'homme ayant engendré plus de 500 enfants interdit de futurs dons de sperme

L'homme qui aurait engendré plus de 500 enfants dans le monde en tant que donneur de sperme se verra infliger une astreinte de 100.000 euros pour tout futur don, a décidé vendredi le tribunal de La Haye. Il ne peut pas non plus informer les couples désirant un don qu'il est prêt à en faire un et il lui est interdit de publier des annonces.