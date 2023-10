L'homme décédé sur la voie publique à Zomergem est mort de cause naturelle

Un homme est décédé sur la voie publique dans la nuit de mardi à mercredi à Zomergem. Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête en raison des circonstances suspectes du décès et a désigné un médecin légiste afin d'en déterminer les causes. Il ressort de l'enquête que l'individu est décédé de cause naturelle.