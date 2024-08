L'homme qui avait disparu à Ostende retrouvé en bonne santé

Deux amis de l'individu ont alerté les secours peu avant 21h dimanche pour signaler que l'homme s'était baigné entre 18h30 et 19h mais qu'ils ne l'avaient pas vu sortir de l'eau. La police et les pompiers se sont alors mobilisés mais les recherches n'ont rien donné et ont été interrompues à 23h20. Elles devaient reprendre ce lundi matin.

Peu avant 7h, la police locale d'Ostende a finalement annoncé que l'homme avait été retrouvé. Les circonstances des faits n'ont pas été précisées.