L'homme suspecté d'avoir poignardé sa compagne à Seraing a reconnu les faits

Les faits s'étaient déroulés dans le courant de la journée de vendredi. Une femme de 36 ans avait été retrouvée grièvement blessée devant un immeuble par les services de secours. Elle présentait des plaies à l'abdomen et son pronostic vital était sérieusement engagé.

Très vite, son conjoint avait été suspecté de l'avoir poignardé et avait été appréhendé par les services de police. L'homme, âgé de 39 ans, avait dû être hospitalisé et opéré à cause de blessures dont l'origine n'a pas encore été déterminée.