L'homme suspecté d'avoir poignardé son demi-frère à Neeroeteren reste en prison

La chambre du conseil de Tongres a confirmé, mardi, le mandat d'arrêt de M.K., un habitant de Neeroeteren (Maaseik) âgé de 21 ans et soupçonné d'avoir poignardé à mort son demi-frère vendredi dernier. La victime a reçu plusieurs coups de couteau. Elle a été transportée à l'hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

La police locale de la zone Maasland s'est rendue vendredi matin dans une résidence de la Zavelstraat, où se trouvaient la victime, le suspect et quatre autres personnes. Au cours d'une bagarre, le suspect s'en est pris à la victime, âgée de 30 ans. L'incident s'est finalement soldé par la mort du trentenaire. La police a pu rapidement passer les menottes au suspect.

La raison de cette dispute qui a dégénéré doit encore faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Le juge d'instruction de Tongres a décidé, samedi, de mettre le suspect sous mandat d'arrêt et de l'incarcérer. La chambre du conseil a confirmé la détention mardi et a décidé de la prolonger d'un mois.