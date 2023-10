Libye: quatre morts dans des combats entre groupes armés à Ghariane

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'affrontements entre groupes armés dimanche à Ghariane, dans le nord-ouest de la Libye, selon des sources concordantes jointes sur place.

Selon cette source, les combats se poursuivent "mais par intermittence" dans différents secteurs, forçant les autorités à "fermer les accès à la ville" pour "protéger la vie des passants et des voyageurs".

"Des combats ont éclaté soudainement aux premières heures (dimanche) entre des groupes armés dans la ville, faisant quatre morts et plusieurs blessés", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi tué lors d'une révolte populaire en 2011, la Libye est minée par les violences fratricides et la division, avec une multitude de groupes armés aux allégeances mouvantes.

Des vidéos, non authentifiées, partagées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias locaux montrent des dizaines d'hommes armés dans les rues de Ghariane, ville du Jabal Nefoussa située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tripoli, ainsi que plusieurs véhicules blindés incendiés.

Ce bilan a été confirmé par une source à l'hôpital de Ghariane contactée par l'AFP, qui a fait état de quatre morts et dix blessés.

Le pays est gouverné par deux exécutifs rivaux: l'un à Tripoli (ouest), dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU, l'autre dans l'Est, incarné par le Parlement et affilié au camp du maréchal Haftar, dont le fief est à Benghazi.

Le gouvernement Dbeibah, censé contrôler la ville de Ghariane, n'a pas réagi dans un premier temps dimanche à ces évènements.