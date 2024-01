L'illusionniste belge Jo De Rijck une nouvelle fois sacré à Las Vegas

Le magicien n'en est pas à son coup d'essai. Lors de sa première participation, il avait remporté l'émission avec un poulet capable de lire dans les pensées. Ce même gallinacé lui a permis d'atteindre la finale de l'émission "Belgium Got talent". L'année dernière, il a présenté un numéro accompagné d'un boa constrictor. Cette année, il s'est illustré avec un hamster, qui semble lui aussi capable de lire dans les pensées. Il a fallu plus d'un an pour mettre son numéro au point et dresser le petit rongeur.

En tant que lauréat, Jo De Rijck aura l'honneur de s'exhiber durant le spectacle de Penn et Teller au Rio Hotel à Las Vegas, devant 1.000 spectateurs.