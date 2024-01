Limbourg: appel à témoins au sujet d'une attaque visant un joggeur à Riemst

Un peu plus tôt dans la journée, un homme de 52 ans a été blessé à l'arme blanche par un inconnu. La victime blessée a pu retourner à son domicile, d'où les secours et la police ont été avertis. Le suspect néerlandophone, âgé d'une vingtaine d'années et d'environ 1,80 m, se déplaçait à mobylette.

Les faits ont eu lieu entre 19h15 et 19h45. Le parquet de la province du Limbourg a ouvert une enquête sur ceux-ci. Des témoins avec des informations utiles peuvent prendre contact avec la police via le numéro 101.