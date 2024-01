L'incendiaire de la voiture de la directrice du SMAJ de Marche sera rejugé le 13 juin

Loïc Genin, le commanditaire des faits, âgé de 35 ans, avait été condamné à une peine de 9 ans de prison. Il n'était pas présent sur les lieux des faits. L'incendie avait été bouté par un complice âgé de 24 ans, condamné à 5 ans de prison. Un voisin avait donné l'alerte et évité un drame plus important encore.

Un incendie volontaire avait été bouté la nuit du 9 au 10 juin 2022 à la voiture de la directrice du SMAJ. Cet incendie s'était propagé à l'habitation occupée aussi par le mari et l'enfant âgé de 3 ans de la directrice.

Loïc Genin avait été suspecté, car il avait tenu des propos menaçants envers les membres du SMAJ, un service qu'il désignait responsable de ne pas lui avoir permis de revoir son enfant dans un espace de rencontre.

En raison de sa dangerosité et de son état de récidive, Loïc Genin avait été condamné à une peine de 9 ans de prison. Son avocat, Me Mayence, annonce une plaidoirie de plus de deux heures. Le principal complice de Loïc Genin n'est pas concerné par l'appel, mais un autre prévenu, concerné par des faits de menaces, comparaîtra aussi.

Les débats s'étaleront sur deux audiences, les 13 et 27 juin prochains.