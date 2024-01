L'incendie de Kortenberg est d'origine accidentelle

Le feu s'est déclaré peu après 04h00 du matin dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur la Dr. V. De Walsplein. À leur arrivée sur place, les pompiers ont découvert la mère de famille inconsciente dans la rue, tandis que le père et l'enfant de six ans se trouvaient encore dans l'appartement. Ils ont été sortis de l'habitation par les secours et réanimés sur place. Les trois membres de la famille ont ensuite été transférés à l'hôpital dans un état critique.

Les dégâts sont importants dans l'appartement touché, déclaré temporairement inhabitable.