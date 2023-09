L'incendie d'immeuble est maîtrisé à Nivelles, mais les pompiers restent sur place

À l'arrivée des pompiers, la toiture de l'immeuble était fortement embrasée. Une trentaine de sapeurs des postes de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize ont été mobilisés.

Les deux bâtiments mitoyens ont également été endommagées lors de l'incendie, dont l'origine reste à déterminer. Deux appartements ont été touchés dans l'un d'eux.

Le plan communal d'urgence a été déclenché à 12h38, avant d'être levé peu après 14h00.

Plusieurs portions de voiries du centre-ville ont été fermées à la circulation, notamment entre les deux ronds-points du bas de la rue de Saintes et du bas de la rue de Mons, au niveau du bas de la rue Seutin, de la rue de Soignies et de la rue de Mons, ainsi que dans le quartier Saint-Jacques et la rue de Saintes à partir de la place du Souvenir.